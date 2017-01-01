У групі Хомутинніка в Раді поповнення
- Сьогодні, 14:26
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Лідер групи «Відродження» Віталій Хомутиннік
Двоє нардепів з групи «Воля народу» перейшли до групи «Відродження»
Народні депутати Віктор Развадовський і Юрій Шаповалов увійшли до складу депутатської групи «Відродження» у Верховній Раді. Відповідне оголошення зробила перший віце-спікер Ірина Геращенко на пленарному засіданні парламенту в п'ятницю.
Развадовського було обрано до парламенту у мажоритарному окрузі №67 (Житомирська область) і до грудня 2016 року він входив до складу депутатської групи «Воля народу».
Шаповалов пройшов до Верховної Ради за округом №146 (Полтавська область) і до листопада минулого року також був у групі «Воля народу».
Таким чином, у депутатській групі «Відродження» наразі вже 26 парламентаріїв.
Групу «Відродження» очолює Віталій Хомутиннік.