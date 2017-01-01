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    У групі Хомутинніка в Раді поповнення

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    <p>Лідер групи &laquo;Відродження&raquo; Віталій Хомутиннік</p>

    Лідер групи «Відродження» Віталій Хомутиннік

    Двоє нардепів з групи «Воля народу» перейшли до групи «Відродження»

    Народні депутати Віктор Развадовський і Юрій Шаповалов увійшли до складу депутатської групи «Відродження» у Верховній Раді. Відповідне оголошення зробила перший віце-спікер Ірина Геращенко на пленарному засіданні парламенту в п'ятницю.

    Развадовського було обрано до парламенту у мажоритарному окрузі №67 (Житомирська область) і до грудня 2016 року він входив до складу депутатської групи «Воля народу».

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    Шаповалов пройшов до Верховної Ради за округом №146 (Полтавська область) і до листопада минулого року також був у групі «Воля народу».

    Таким чином, у депутатській групі «Відродження» наразі вже 26 парламентаріїв.

    Групу «Відродження» очолює Віталій Хомутиннік.

    Джерело: Інтерфакс-Україна
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