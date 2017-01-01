У Грузії більше 50 тисяч людей залишилися без газопостачання

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Фото: Эксперт

На магістральному газопроводі в Аджарії виникла аварійна ситуація

На магістральному газопроводі в Аджарії в суботу виникла аварійна ситуація, в результаті чого припинено подачу природного газу місту Батумі, а також Хелвачаурському муніципалітету і селищу Сарпі цієї автономної республіки Грузії, повідомляють місцеві ЗМІ, передає «Интерфакс».



Як заявив керівник Аджарської регіональної філії Socar Georgia Gas Давид Лекішвілі, одна з компаній здійснювала в Батумі роботи по реабілітації водної системи, під час яких було пошкоджено центральний магістральний газопровід, внаслідок чого без газу залишилися 53 тисячі абонентів. За його ж словами, на даний момент вже розпочато відновлювальні роботи.

Socar Georgia Gas є дочірньою компанією Держнафтокомпанії Азербайджану, що здійснює дистрибуцію природного газу на більшій території Грузії.

Як повідомляв «Главком», раніше Міністр енергетики Грузії Кахабер Каладзе заявив, що країна має намір до кінця року не укладати угоди з придбання газу у російського концерну «Газпром».