У Грузії на шахті стався вибух: постраждали двоє гірників

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Обидва працівники шахти знаходяться в лікарні

У Грузії на шахті АТ «Чіатурмарганець» в селі Перевіса стався вибух, в результаті чого постраждали двоє гірників, передає «Інтерфакс».

Відзначається, що обидва працівники шахти знаходяться в лікарні. Їх життю нічого не загрожує.

АТ «Чіатурмарганець» є одним з найбільших виробників марганцю в пострадянському просторі. Крім того, воно входить в холдинг Georgian Manganese, керований в даний час американською компанією Georgian American Alloys Inc.