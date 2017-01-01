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    У Грузії на шахті стався вибух: постраждали двоє гірників

    • Вчора, 04:59
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    Обидва працівники шахти знаходяться в лікарні

    У Грузії на шахті АТ «Чіатурмарганець» в селі Перевіса стався вибух, в результаті чого постраждали двоє гірників, передає «Інтерфакс».

    Відзначається, що обидва працівники шахти знаходяться в лікарні. Їх життю нічого не загрожує.

    АТ «Чіатурмарганець» є одним з найбільших виробників марганцю в пострадянському просторі. Крім того, воно входить в холдинг Georgian Manganese, керований в даний час американською компанією Georgian American Alloys Inc.

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