У Грузії опозиція закликає 2 травня вийти на мітинги

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Фото: ИноСМИ Згідно з проектом, розробленим Державної конституційною комісією Грузії, місцезнаходження парламенту вже не буде визначено Конституцією

Грузини відмовляються переносити будівлю парламенту в Тбілісі

У Грузії 2 травня, у будівлі парламенту в Кутаїсі, відбудеться акція протесту. Як повідомляє портал Грузія online, опозиція проти повернення законодавчого органу до Тбілісі.

«Представники опозиційних партій закликали політичні кола та громадськість об'єднатися для боротьби за те, щоб парламент залишався в Кутаїсі», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 квітня у Кутаїсі відбулася протестна акція, учасники якої висловлювали невдоволення планами правлячої партії «Грузинська мрія» за повернення парламенту країни в Тбілісі.

Згідно з проектом, розробленим Державної конституційною комісією Грузії, місцезнаходження парламенту вже не буде визначено Конституцією. Існуюча нині в ній запис, по якій місцем парламенту є місто Кутаїсі, вилучається з Основного закону країни.