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    У Грузії заарештували сина Деканоїдзе

    • Сьогодні, 19:11
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    <span>Хатія Деканоїдзе</span>
    Хатія Деканоїдзе

    Повідомляється, що Торніке Копалеішвілі арештований за придбання та зберігання наркотиків

    Син екс-голови Національної поліції України Хатії Деканоїзде, яка є представницею опозиційної партії Грузії «Єдиний національний рух», затриманий в Тбілісі. Про це повідомляє Перший канал Громадського Мовника Грузії, посилаючись на прес-службу міського суду Тбілісі.

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    За інформацією ЗМІ, Торніке Копалеішвілі в якості запобіжного заходу обрано арешт. Він був арештований за придбання та зберігання наркотиків.

    Передсудове засідання призначене на 12 квітня.

    Сама Деканоїдзе прокоментувала факт затримання свого сина в соцмережі Facebook. Вона заявила, що не збирається «торгуватися» з владою з приводу свого єдиного сина. «Ті, хто збирається торгуватися зі мною моїм єдиним сином, знайте – не вийде! Виключено! У мене немає нікого дорожче, але моя честь не є предметом торгу», - написала Деканоїдзе.

    Нагадаємо, 14 листопада 2016 року стало відомо, що Деканоїдзе подала у відставку. У свою чергу глава МВС Арсен Аваков заявив, що рапорт про відставку Деканоїдзе подала ще 11 листопада. За його словами, «це був складний, але дуже важливий етап, який увійде в історію української поліції».

    16 листопада 2016 року, Кабінет міністрів України звільнив Деканоїдзе та затвердив на посаді в.о. голови Нацполіції Вадима Трояна.

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    Джерело: Українські новини

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