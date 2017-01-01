У Грузії заарештували сина Деканоїдзе

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Хатія Деканоїдзе

Повідомляється, що Торніке Копалеішвілі арештований за придбання та зберігання наркотиків

Син екс-голови Національної поліції України Хатії Деканоїзде, яка є представницею опозиційної партії Грузії «Єдиний національний рух», затриманий в Тбілісі. Про це повідомляє Перший канал Громадського Мовника Грузії, посилаючись на прес-службу міського суду Тбілісі.

За інформацією ЗМІ, Торніке Копалеішвілі в якості запобіжного заходу обрано арешт. Він був арештований за придбання та зберігання наркотиків.

Передсудове засідання призначене на 12 квітня.

Сама Деканоїдзе прокоментувала факт затримання свого сина в соцмережі Facebook. Вона заявила, що не збирається «торгуватися» з владою з приводу свого єдиного сина. «Ті, хто збирається торгуватися зі мною моїм єдиним сином, знайте – не вийде! Виключено! У мене немає нікого дорожче, але моя честь не є предметом торгу», - написала Деканоїдзе.

Нагадаємо, 14 листопада 2016 року стало відомо, що Деканоїдзе подала у відставку. У свою чергу глава МВС Арсен Аваков заявив, що рапорт про відставку Деканоїдзе подала ще 11 листопада. За його словами, «це був складний, але дуже важливий етап, який увійде в історію української поліції».

16 листопада 2016 року, Кабінет міністрів України звільнив Деканоїдзе та затвердив на посаді в.о. голови Нацполіції Вадима Трояна.

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Джерело: Українські новини