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    У Гватемалі 6 людей замерзли насмерть під час сходження на вулкан

    • Вчора, 21:59
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    Трагедія сталася після того, як в районі вулкана різко похолодало, а намети, де туристи збиралися провести ніч, здуло вітром

    Щонайменше шестеро людей загинули під час сходження на вулкан Акатенанго в Гватемалі.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Рятувальники припускають, що альпіністи були з двох різних груп.

    Як повідомили у гватемальському координаційному центрі з боротьби з наслідками катастроф, серед загиблих альпіністів були 23-річний хлопець і дві дівчини віком 19 і 21 років. Пізніше були знайдені ще три тіла.

    Трагедія сталася після того, як в районі вулкана різко похолодало, а намети, де туристи збиралися провести ніч, здуло вітром.

    Люди залишилися один на один з негодою, не маючи можливості сховатися.

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