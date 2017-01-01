У Гватемалі 6 людей замерзли насмерть під час сходження на вулкан

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Трагедія сталася після того, як в районі вулкана різко похолодало, а намети, де туристи збиралися провести ніч, здуло вітром

Щонайменше шестеро людей загинули під час сходження на вулкан Акатенанго в Гватемалі.

Про це повідомляє Associated Press.

Рятувальники припускають, що альпіністи були з двох різних груп.

Як повідомили у гватемальському координаційному центрі з боротьби з наслідками катастроф, серед загиблих альпіністів були 23-річний хлопець і дві дівчини віком 19 і 21 років. Пізніше були знайдені ще три тіла.

Трагедія сталася після того, як в районі вулкана різко похолодало, а намети, де туристи збиралися провести ніч, здуло вітром.

Люди залишилися один на один з негодою, не маючи можливості сховатися.