У Харківській обладміністрації вибухівку не знайшли

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З будівлі було евакуйовано близько 300 людей

Працівники поліції обшукали будівлю Харківської облдержадміністрації, але вибухових пристроїв, небезпечних або підозрілих предметів не виявили.

Про це повідомляє прес-служба управління Національної поліції у Харківській області.

«Вибухівку у будівлі Харківської облдержадміністрації не виявлено. Працівники вибухотехніки оглянули 9,5 тисяч квадратних метрів території ОДА та евакуювали 300 людей», — сказали у прес-службі поліції.

Факт події внесений до Журналу єдиного обліку правопорушень. Наразі поліція розшукає осіб, які зробили хибне повідомлення про замінування будівлі Харківської обласної державної адміністрації.