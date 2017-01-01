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    У Харківській обладміністрації вибухівку не знайшли

    • Сьогодні, 18:40
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    З будівлі було евакуйовано близько 300 людей

    Працівники поліції обшукали будівлю Харківської облдержадміністрації, але вибухових пристроїв, небезпечних або підозрілих предметів не виявили.

    Про це повідомляє прес-служба управління Національної поліції у Харківській області.

    «Вибухівку у будівлі Харківської облдержадміністрації не виявлено. Працівники вибухотехніки оглянули 9,5 тисяч квадратних метрів території ОДА та евакуювали 300 людей», — сказали у прес-службі поліції.

    Факт події внесений до Журналу єдиного обліку правопорушень. Наразі поліція розшукає осіб, які зробили хибне повідомлення про замінування будівлі Харківської обласної державної адміністрації.

     

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