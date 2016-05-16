У харківській підземці жінка стрибнула під потяг, водій встиг загальмувати

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Машиніст потягу застосував екстрене гальмування, жінку доправили у лікарню із незначними травмами

У харківському метрополітені жінка стрибнула на рейки перед потягом, що заїжджав на станцію. Як повідомили у прес-службі КП «Харківський метрополітен», пригода сталася близько 14:20 на станції «Південний вокзал».

Машиніст потягу застосував екстрене гальмування. Після зняття напруги з контактної рейки жінку підняли на платформу та передали поліції. О 14:28 рух потягів відновили.

За відомостями поліції, жінка 1948 року народження жива, її доправили в лікарню швидкої та невідкладної допомоги з незначними травмами (забої). За попередньою інформацією, у неї запаморочилася голова.

Відео пригоди на своїй сторінці у Facebook опублікував директор департаменту у справах інформації Харківської міськради Юрій Сидоренко.

«Годину тому на станції «Південний вокзал» жінка кинулася під потяг. Машиніст молодець – не розгубився, застосував екстрене гальмування. Жінку підняли з рейок. Зараз із нею працює поліція. Начебто не тільки жива, а й пошкоджень видимих немає. За п'ять хвилин після інциденту напругу було подано та поїзди пішли у звичайному режимі», – написав він.