У Харкові через загадкове задимлення евакуювали пасажирів метро

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Очевидці пишуть, що в метро «запах жахливий»

Задимлення помічено на платформі станції метро «Метростробудівників» в Харкові. Пасажирів евакуювали.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів помічник начальника Головного управління Держслужби з НС в Харківській області полковник Ігор Лупандін.

«Повідомлення про задимлення надійшло рятувальникам ще о 17.02 від диспетчера метрополітену. За попередніми даними, задимлення сталося на перегоні між станціями «Метробудівників» і «Захисників України». За словами диспетчера, джерело задимлення знаходиться зовні. Дим затягнуло в метро через систему вентиляції», - зазначив Лупандін.

За його словами, рятувальники обстежують ділянку, щоб знайти джерело задимлення.

Водночас, в Управлінні Харківського метрополітену пояснили, що станція закрита для пасажирів: «Є задимлення. Посадка і висадка проводяться на станції «Захисників України».

У мережі вже з'явилися повідомлення від очевидців, які пишуть, що потяг зупинився ще в тунелі, і що «запах жахливий».