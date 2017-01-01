У Харкові дитина повідомила про «замінування» дитячого садка

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Фото ru-babyhealth.ru

Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи аноніма – по голосу було чутно, що телефонує дитина 5–7 років

У Харкові поліція розшукує дитину, яка повідомила про нібито замінування дитячого садка в неділю ввечері. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Харківській області.

«Співробітники Індустріального відділу поліції оглянули територію загальною площею 5 тис. кв. м, евакуація громадян не здійснювалася. Підозрілих вибухових предметів або вибухонебезпечних пристроїв не виявлено», – йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення особи аноніма, який повідомив про замінування. У поліції зазначили, що дзвінок про мінування на номер 102 був анонімним, але по голосу було чутно, що телефонує дитина 5–7 років.

Інформацію про подію внесено до журналу єдиного обліку правопорушень.