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    У Харкові дитина повідомила про «замінування» дитячого садка

    • Сьогодні, 10:56
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    Фото ru-babyhealth.ru

    Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи аноніма – по голосу було чутно, що телефонує дитина 5–7 років

    У Харкові поліція розшукує дитину, яка повідомила про нібито замінування дитячого садка в неділю ввечері. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Харківській області.

    «Співробітники Індустріального відділу поліції оглянули територію загальною площею 5 тис. кв. м, евакуація громадян не здійснювалася. Підозрілих вибухових предметів або вибухонебезпечних пристроїв не виявлено», – йдеться в повідомленні.

    Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення особи аноніма, який повідомив про замінування. У поліції зазначили, що дзвінок про мінування на номер 102 був анонімним, але по голосу було чутно, що телефонує дитина 5–7 років.

    Інформацію про подію внесено до журналу єдиного обліку правопорушень.

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