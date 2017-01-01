У Харкові двоє людей постраждали в ДТП за участю поліції

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ДТП

Водій ВАЗ на момент ДТП перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння

У Харкові внаслідок зіткнення автомобіля ВАЗ-2101 під керуванням п'яного водія з машиною патрульної поліції постраждало двоє людей.

«У районі перехрестя проспекту Героїв Сталінграда та вул. Морозова водій автомобіля ВАЗ-2101 скоїв зіткнення з автомобілем патрульної поліції, який їхав у попутному напрямку попереду. Внаслідок ДТП постраждав водій ВАЗ і його пасажирка. Обох доправлено до лікарні швидкої і невідкладної допомоги», – повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» керівник відділу профілактичної роботи облуправління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Харківській області Олег Никоненко.

Він також повідомив, що за результатами експертизи водій ВАЗ на момент ДТП перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння: «За результатами експертизи рівень вмісту алкоголю в крові становив 2,42 проміле».