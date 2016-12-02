У Харкові джип розчавив школярку
- Сьогодні, 05:05
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Другокласниця померла у машині медиків
У Харкові поблизу однієї зі шкіл багатотонний джип переїхав 9-річну дівчинку, яка поспішала на заняття.
Деталі моторошної історії повідомляють Надзвичайні новини.
Інцидент стався поблизу школи, в якій навчалася дівчинка. Другокласниця Аня вийшла з маршрутки, перестрибнула через кучугуру снігу на узбіччі та вискочила на проїжджу частину – прямо під колеса джипа.
За словами свідків, водій джипа не летів, проте невеликого удару вистачило, аби дівчинка впала та розбила голову. Другокласниця померла у машині медиків.