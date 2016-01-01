У Харкові горів шкірзавод: рятувальники знайшли тіла двох загиблих

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Пожежа охопила складську одноповерхову металеву будівлю одного з приватних підприємств, що розташовані на території колишнього шкірзаводу

Тіла двох людей виявили під час гасіння пожежі на території колишнього шкірзаводу на вулиці Шевченка в Харкові. Про це повідомили в прес-службі ДСНС у Харківській області.

«На підставі отриманих даних про можливе перебування людей у межах даної складської будівлі були організовані пошуково-рятувальні роботи, під час проведення яких о 10:18 та об 11:06 були виявлені тіла двох загиблих. Їхні особи наразі встановлюються», – повідомили у ДСНС.

На місці пожежі працюють рятувальники, оперативно-слідча група поліції та прокуратура.

У ДСНС повідомили, що сьогодні о 7:57 до рятувальників надійшло кілька повідомлень про пожежу на території колишнього шкірзаводу на вулиці Шевченка, 327. Наразі на цій території розміщується кілька приватних підприємств.

Пожежа охопила складську одноповерхову металеву будівлю одного з приватних підприємств, у якій зберігалась готова продукція та сировина для виготовлення господарчих товарів із пластику, гуми та інших полімерів.