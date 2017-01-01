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    У Харкові маршрутка врізалася у вантажівку

    • Сьогодні, 12:21
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    <p>Через ДТП&nbsp;госпіталізовано дві людини.</p>
    Фото: «МедіаПорт».

    Через ДТП госпіталізовано дві людини.

    Постраждалих доправили до лікарні

    У Харкові  маршрутка врізалася в вантажний автомобіль. Пстраждали дві людини.

    Як повідомляється, аварія сталася сьогодні близько 7:30 ранку на перехресті Льва Ландау з проспектом Ювілейним.

    «За попередніми даними, як повідомив водій маршрутки, в автобусі I-Van відмовили гальма. Тому водій не мав технічної можливості зупинитися, що призвело до зіткнення з «Зіл-ММЗ», - повідомили в прес-службі Головного управління патрульної поліції Харкова.

    Згідно з інформацією, в результаті ДТП у Харкові госпіталізовано дві людини, на місці події працювала слідчо-оперативна група.

    Як повідомляв «Главком», у Харкові поліція затримала чоловіка з гранатою. 

    Джерело: «МедіаПорт»

    Харків ДТП дороги
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