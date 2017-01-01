У Харкові маршрутка врізалася у вантажівку
- Сьогодні, 12:21
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Фото: «МедіаПорт».
Через ДТП госпіталізовано дві людини.
Постраждалих доправили до лікарні
У Харкові маршрутка врізалася в вантажний автомобіль. Пстраждали дві людини.
Як повідомляється, аварія сталася сьогодні близько 7:30 ранку на перехресті Льва Ландау з проспектом Ювілейним.
«За попередніми даними, як повідомив водій маршрутки, в автобусі I-Van відмовили гальма. Тому водій не мав технічної можливості зупинитися, що призвело до зіткнення з «Зіл-ММЗ», - повідомили в прес-службі Головного управління патрульної поліції Харкова.
Згідно з інформацією, в результаті ДТП у Харкові госпіталізовано дві людини, на місці події працювала слідчо-оперативна група.
Як повідомляв «Главком», у Харкові поліція затримала чоловіка з гранатою.
Джерело: «МедіаПорт»