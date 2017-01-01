У Харкові маршрутка врізалася у вантажівку

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Фото: «МедіаПорт». Через ДТП госпіталізовано дві людини.

Постраждалих доправили до лікарні

У Харкові маршрутка врізалася в вантажний автомобіль. Пстраждали дві людини.

Як повідомляється, аварія сталася сьогодні близько 7:30 ранку на перехресті Льва Ландау з проспектом Ювілейним.

«За попередніми даними, як повідомив водій маршрутки, в автобусі I-Van відмовили гальма. Тому водій не мав технічної можливості зупинитися, що призвело до зіткнення з «Зіл-ММЗ», - повідомили в прес-службі Головного управління патрульної поліції Харкова.

Згідно з інформацією, в результаті ДТП у Харкові госпіталізовано дві людини, на місці події працювала слідчо-оперативна група.

Як повідомляв «Главком», у Харкові поліція затримала чоловіка з гранатою.

Джерело: «МедіаПорт»