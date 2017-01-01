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    У Харкові невідомий бризнув з балончика в обличчя місцевого політика

    • Сьогодні, 14:59
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    Першотравнева акція у Харкові
    Фото: Depo.Харків
    Першотравнева акція у Харкові

    На місце інциденту прибула «швидка»

    У Харкові в понеділок, 1 травня, невідомий бризнув з балончика в обличчя лідеру однієї з політичних партій. Про це повідомили у прес-службі поліції Харківщини.

    «На номер 102 близько 10:25 надійшов виклик про те, що невідомий підбіг до лідера однієї з політичних партій та бризнув із балончика в обличчя», – йдеться у повідомленні. Патрульні поліцейські, які прибули на місце, викликали швидку та опитали потерпілого. Лікарі надали йому допомогу, він написав заяву.

    Як передає УНІАН, на першотравневому мітингу у Харкові люди вимагали зупинити «криваву АТО», у місті стався конфлікт, є затримані.

    Проукраїнські активісти заблокували монумент, до якого учасники мітингу хотіли покласти квіти – пустили їх тільки під українськими прапорами. Крім того, поліція затримала одного з учасників мітингу, який напав на проукраїнського активіста.

    Харків акція
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