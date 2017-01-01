У Харкові під Сбербанком сталася сутичка активістів та правоохоронців

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Фото: Depo.Харків Правоохоронці біля будівлі Сбербанку в Харкові

Повідомляється, що правоохоронці побили активістів «Національного Корпусу»

У Харкові біля офісу Сбербанку, який сьогодні заблокував «Національний корпус», сталася сутичка активістів та правоохоронців.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив один із засновників громадської організації «Східний корпус» Олег Ширяєв.

«Батальйон Харків побив активістів «Національного Корпусу». Підтягуйтеся хто може, так починався майдан. Активісти блокували банк, нічого не порушували... ось підсумок», - написав він.

За його словами постраждало близько 10 активістів.

Нагадаємо, сьогодні активісти партії «Національний корпус» замурували блоками відділення Сбербанку в Харкові.

Сбербанк призупинив роботу відділення у Харкові по вул. Донець-Захаржевського, 2.

Раніше «Національний корпус» попереджав, що має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня і закликає громадян України, які є вкладниками цих банків, терміново забрати звідти свої гроші.

У ніч на 8 квітня невідомі особи вивели з ладу десятки банкоматів російських банків по всій території України.

27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.