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    У Харкові поїзд збив жінку

    • Сьогодні, 13:55
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    У Харкові поїзд на смерть збив жінку.
    Фото: архів
    У Харкові поїзд на смерть збив жінку.

    Відкрито кримінальне провадження

    Сьогодні, 20 квітня, в Харкові поїзд на смерть збив жінку. Про це повідомляє місцеве видання «Городской дозор».

     Диспетчер залізничної станції повідомив в поліцію, що на платформі «Зидьки» швидкий пасажирський потяг «Харків-Бахмут» смертельно травмував 79-річну жінку. Встановлено, що мешканка смт Слободський разом зі своїм 47-річним сином приїхали на станцію для прибирання на місцевому кладовищі.

    Перейти шляхи жінка не встигла, її збив потяг. З пояснень сина, у загиблої було дуже поганий зір і слух, тому вона не побачила і не почула поїзд, що наближався.

     Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

    смерть потяг
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