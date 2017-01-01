У Харкові поїзд збив жінку

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Фото: архів У Харкові поїзд на смерть збив жінку.

Відкрито кримінальне провадження

Сьогодні, 20 квітня, в Харкові поїзд на смерть збив жінку. Про це повідомляє місцеве видання «Городской дозор».

Диспетчер залізничної станції повідомив в поліцію, що на платформі «Зидьки» швидкий пасажирський потяг «Харків-Бахмут» смертельно травмував 79-річну жінку. Встановлено, що мешканка смт Слободський разом зі своїм 47-річним сином приїхали на станцію для прибирання на місцевому кладовищі.

Перейти шляхи жінка не встигла, її збив потяг. З пояснень сина, у загиблої було дуже поганий зір і слух, тому вона не побачила і не почула поїзд, що наближався.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.