У Харкові поліція затримала чоловіка з гранатою
- Сьогодні, 10:57
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Розсилка
Фото: МВС
Гранату вилучили та направили на дослідження.
Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі
У Харкові поліція затримала п'яного чоловіка з гранатою. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області у Facebook, передає «Главком».
«23 квітня о 17:10 до чергової частини Новобаварського відділу поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Приамурській у 21-річного нетверезого мешканця Харкова виявлений корпус гранати «Ф-1» з муляжем запалу», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, чоловік пояснив, що знайшов боєприпас під мостом.
Гранату вилучили та направили на дослідження.
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу зловмиснику.