У Харкові поліція затримала чоловіка з гранатою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: МВС Гранату вилучили та направили на дослідження.

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі

У Харкові поліція затримала п'яного чоловіка з гранатою. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області у Facebook, передає «Главком».

«23 квітня о 17:10 до чергової частини Новобаварського відділу поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Приамурській у 21-річного нетверезого мешканця Харкова виявлений корпус гранати «Ф-1» з муляжем запалу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чоловік пояснив, що знайшов боєприпас під мостом.

Гранату вилучили та направили на дослідження.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу зловмиснику.