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    У Харкові поліція затримала чоловіка з гранатою

    • Сьогодні, 10:57
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    Гранату вилучили та направили на дослідження.
    Фото: МВС
    Гранату вилучили та направили на дослідження.

    Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі

    У Харкові поліція затримала п'яного чоловіка з гранатою. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області у Facebook, передає «Главком».

    «23 квітня о 17:10 до чергової частини Новобаварського відділу поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Приамурській у 21-річного нетверезого мешканця Харкова виявлений корпус гранати «Ф-1» з муляжем запалу», - йдеться у повідомленні. 

    Як зазначається, чоловік пояснив, що знайшов боєприпас під мостом.

    Гранату вилучили та направили на дослідження.

    Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу зловмиснику.  

    Харків МВС граната
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