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Фото: Нацполіція Зброю було вилучено та відправлено на експертне дослідження

Поліція вилучила зброю у зловмисника

У Харкові п'яний чоловік відкрив вогонь по людях, з якими в нього виник конфлікт. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Харківській області, передає «Главком».

Згідно з повідомленням, інцидент стався вчора ввечері по вул. Гвардійців Широнинців. За вказаною адресою правоохоронці виявили 36-річного чоловіка, який поводився зухвало та хуліганив.

«Зі слів очевидців, під час конфлікту хлопець у стані алкогольного сп’яніння зробив один постріл у землю з травматичної зброї. Потерпілих осіб немає», – зазначається у повідомленні.

Зброю було вилучено та відправлено на експертне дослідження.

Наразі вирішується питання щодо кваліфікації правопорушення та встановлюються обставини пригоди.

Місцеві ЗМІ із посиланням на патрульну поліцію Харкова зауважують, що чоловік виявився правоохоронцем.