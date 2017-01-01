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    У Харкові сталася масштабна ДТП: є жертви

    • Сьогодні, 02:05
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    Внаслідок зіткнення загинули водій «ЗАЗ Сенс» та жінка, віком близько 45 років

    Двоє людей загинули під час потрійної ДТП у Харкові.

    Про це повідомляє ГУНП у Харківській області.

    «Подія сталася на мосту на вулиці Дерев’янка. Рухаючись з боку вулиці Балакірєва в напрямку Сумської, 38-річний водій «ЗАЗ сенс» не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. При цьому він зіткнувся із автомобілем «ЗІЛ» під керуванням 61-річного водія, який рухався у зустрічному напрямку. В попутному напрямку позаду за «ЗІЛом» рухався автомобіль «Хонда цивік» під керуванням 44-річного водія, який також врізався у «ЗІЛ»,- йдеться в повідомленні.

    Внаслідок зіткнення загинули водій «ЗАЗ Сенс» та жінка, віком близько 45 років.

    До лікарні доставлений водій «ЗІЛу» з закритою черепно-мозковою травмою, забиттями тіла. Водій «Хонди» не постраждав.

    На місці працює слідчо-оперативна група.

    Обставини події встановлюються. 

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