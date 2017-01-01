У Харкові сталася масштабна ДТП: є жертви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок зіткнення загинули водій «ЗАЗ Сенс» та жінка, віком близько 45 років

Двоє людей загинули під час потрійної ДТП у Харкові.

Про це повідомляє ГУНП у Харківській області.

«Подія сталася на мосту на вулиці Дерев’янка. Рухаючись з боку вулиці Балакірєва в напрямку Сумської, 38-річний водій «ЗАЗ сенс» не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. При цьому він зіткнувся із автомобілем «ЗІЛ» під керуванням 61-річного водія, який рухався у зустрічному напрямку. В попутному напрямку позаду за «ЗІЛом» рухався автомобіль «Хонда цивік» під керуванням 44-річного водія, який також врізався у «ЗІЛ»,- йдеться в повідомленні.

Внаслідок зіткнення загинули водій «ЗАЗ Сенс» та жінка, віком близько 45 років.

До лікарні доставлений водій «ЗІЛу» з закритою черепно-мозковою травмою, забиттями тіла. Водій «Хонди» не постраждав.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Обставини події встановлюються.