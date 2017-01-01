У Харкові сталася перестрілка між бійцями батальйону «Донбас» та активістами «Східного корпусу», - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами одного з засновників «Східного корпусу» Олега Ширяєва, бійці батальйону стріляли в активістів через конфлікт на фоні «блокади» на Донбасі

На Олексіївському житловому масиві у Харкові сталися збройні сутички між особами у військовій формі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Харкова.

Як зазначається, в результаті сутичок одного чоловіка було поранено. Він був доставлений до лікарні, наразі стан його здоров’я задовільний.

За попередніми даними, постріл було скоєно з мисливської зброї.

«Для встановлення обставин виїхали 8 нарядів патрульної служби та слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції міста Харкова. За адресою правоохоронцями затримано 9 осіб та вилучено зброю. Наразі огляд місця події триває», — йдеться у повідомленні поліції.

У свою чергу, як повідомляє Громадське.Харків, у місті сталася перестрілка між бійцями батальйону «Донбас» та активістами «Східного корпусу».

После стрельбы бойцы батальона "Донбасс спрятались в детском садике неподалеку.Через некотрое время они, бросив оружие,сдались полиции pic.twitter.com/GaSQb601rt — Громадське Харків (@Hromadske_kh) 17 лютого 2017 р.

За словами одного з засновників «Східного корпусу» Олега Ширяєва, бійці батальйону стріляли в активістів через конфлікт на фоні «блокади» на Донбасі.

Крім того зазначається, що поранений чоловік отримав вогнепальні поранення грудної клітини та живота.