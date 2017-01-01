У Харкові стріляли з балкону: поліція взяла «на гарячому» трьох чоловіків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стрілянина

Зброю, з якої стріляли, досі не знайшли

У Харкові троє чоловіків відкрили стрілянину з автоматичної зброї з балкону багатоповерхівки.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомила речниця патрульної поліції Харкова Карина Курбанова.

«Близько першої години ночі екіпаж патрульної поліції отримав виклик про те, що невідомі ведуть автоматичну стрілянину з балкону багатоповерхівки. Подія сталася на вул. Цілиноградській, 48-в. Патрульні оперативно відреагували, прибувши на виклик, з'ясували, що дійсно велася стрілянина, проте виявити зброї на місці не вдалося. Було виявлено лише гільзи (ймовірно калібру 5,45). Це встановлюватиме експертиза. На балконі будинку перебували троє чоловіків. Їх затримали», - розповіла вона.

За словами речниці, потерпілих і жертв внаслідок стрілянини немає.

Затримані чоловіки під час опитування поводилися агресивно, намагалися накинутися на поліцейських. Правоохоронці наразі з'ясовують мотиви стрілянини та чи саме затримані були стрільцями.

Нагадаємо, в ніч на 21 січня в Києві на вулиці застрелили адвоката.