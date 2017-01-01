У Харкові суд продовжив арешт антимайданівця «Топаза» на два місяці

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Ігор Кромський

Суд переніс засідання на 16 травня

Київський райсуд Харкова продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою антимайданівцю Ігорю Кромському, відомому за прізвиськом «Топаз».

Суд ухвалив продовжити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб і переніс засідання на 16 травня, передає на прес-служба прокуратури Харківської області.

Нагадаємо, харків'янин Ігор Кромський був учасником охорони Антимайдану в Маріїнському парку в Києві. Його затримали 28 березня в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом штурму Харківської облдержадміністрації 1 березня.

29 березня 2014 року Ленінський райсуд Харкова обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

7 квітня 2014 Кромський втік з-під домашнього арешту.

У квітні співробітники СБУ затримали Кромського під час зустрічі з журналістами російського телеканалу LifeNews.

Пізніше Київський райсуд Харкова ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави до 28 травня. Пізніше терміни утримання під вартою неодноразово продовжували.

Кромського звинувачують за ч.1,2 ст.294 (масові заворушення), ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.