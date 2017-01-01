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    У Харкові трамвай зійшов з рейок: є постраждалі

    • Сьогодні, 00:03
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    Як стало відомо, в результаті зіткнення постраждала 49-річна жінка, яка знаходилася в першому трамваї

    Два трамваї 6-го маршруту зіткнулися на колі трамвайної колії поблизу Південного вокзалу у Харкові: постраждала жінка.

    Про це розповіли в Управлінні патрульної поліції Харкова, – повідомляє Укрінформ.

    «Зіткнення двох трамваїв зареєстровано на колі трамвайних шляхів по вул. Конарєва (кол. Червоноармійська), що поблизу Південного вокзалу. За попередньою інформацією, через несправність механізму перемикання стрілок один з трамваїв зійшов з рейок в той момент, коли назустріч йому рухався інший трамвай», – зазначили у відомстві.

    Як стало відомо, в результаті зіткнення постраждала 49-річна жінка, яка знаходилася в першому трамваї: «Постраждалу госпіталізовано з травмами».

    На місці події, стало відомо, працює слідчо-оперативна група. 

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