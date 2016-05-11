У Харкові винесли вирок банді, яку очолювали колишні співробітники «Беркута» і «Грифона»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловіки займалися бандитизмом, будучи на той час міліціонерами

Червонозаводський районний суд Харкова підтримав позицію прокуратури та визнав винними чотирьох учасників озброєної банди, до складу якої входили міліціонери (на час скоєння злочину), відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України, повідомляє прес-служба прокуратури.

Організатора злочинної групи, 29-річного харків'янина, засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ще двох учасників озброєного угруповання – старших сержантів міліції (колишніх співробітників «Беркута» та «Грифона») – до 10,5 року позбавлення волі з конфіскацією майна.

Четвертого члена озброєної банди – 40-річного чоловіка – до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 2 листопада 2013 року бандити скоїли розбійний напад на знайомого одного з членів злочинної групи, який займався валютно-обмінними операціями. На нього напали на вулиці Ярославській, коли той вийшов з пункту обміну валют.

Зловмисники побили чоловіка та засліпили сльозогінним газом. Непритомній жертві зв'язали руки та ноги, наділи на обличчя шапку і вивезли за кільцеву дорогу. Свій зухвалий злочин скоювали під виглядом законного затримання. Зв'язану жертву бандити залишили у лісосмузі поблизу села Рай-Оленівка. У нього забрали долари США, євро та гривні в еквіваленті майже 350 тис. грн. Відібрали мобільний телефон, ключі та інші цінні речі.

Другий епізод стався через два тижні. Зловмисники ініціювали дорожньо-транспортну пригоду. Вони в'їхали в автомобіль своєї жертви. Машину придбали напередодні, спеціально для скоєння злочину.

Коли із потерпілого авто вийшов чоловік, зловмисники, представляючись співробітниками міліції, зі словами «Проводиться спецоперація» поклали його обличчям на капот, на руки наділи кайданки. Зацікавленим перехожим надавали свої службові посвідчення міліціонерів. Бандити запхали чоловіка до салону його машини та повезли у невідомому напрямку.

В автівці потерпілий віз 1 млн 150 тис. грн, які він узяв у батьків дружини на придбання квартири. Зловмисники зупинились на сусідній вулиці. Забрали гроші, мобільний телефон, ключі та інші особисті речі і залишили жертву на задньому сидінні машини в кайданках. Під час нападів зловмисники використовували холодну та вогнепальну зброю.