У Харкові затримали прикордонників з арсеналом зброї

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Вилучена зброя

Затримані - жителі Одеської та Хмельницької областей

У Харкові затримали прикордонників зі зброєю. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Згідно з повідомленням, увечері 2 червня на автовокзалі затримали жителів Одеської та Хмельницької областей.

За даними поліції, затримані є прикордонниками, які прямували додому, і везли з собою два корпуси гранат РГД-5, гранату Ф-1, три підривника УЗРГМ, дві помпові рушниці російського виробництва без дозвільних документів, патрони й ножі.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про обрання стосовно чоловіків запобіжного заходу.

До слова, сьогодні поліція затримала на Донеччині бойовика, що їхав за пенсією з українського бюджету.