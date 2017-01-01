У Харкові зіткнулися сім автівок (оновлено)

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ДТП зафіксовано о 17:20 на мосту, який йде від вулиці Шевченка у бік вулиці Героїв праці

Масштабна ДТП сталася у Харкові на мосту у бік вулиці Героїв праці: зіткнулися сім іномарок, троє людей було госпіталізовано з травмами. Про це розповів старший інспектор Управління превентивної діяльності поліцейського главку в Харківській області підполковник Олег Никоненко, пише «Укрінформ».

«ДТП зафіксовано о 17:20 на мосту, який йде від вулиці Шевченка у бік вулиці Героїв праці. Тут зіткнулися 7 автомобілів: Opel, Toyota RAV4, Honda, Dacia Logan, Volkswagen Transporter, Chevrolet, Volkswagen Caddy», - зазначив Никоненко.

За його словами, постраждало троє людей: «Усіх трьох забрала «швидка». «На місці працює оперативно-слідча група, подробиці і причини ДТП уточнюються», - додав Никоненко.

30 грудня під Харковом сталася смертельна ДТП: легковик в'їхав у автоцистерну.