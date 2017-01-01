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    У Херсоні на честь «Євробачення» організували велоралі

    • Сьогодні, 18:11
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    <p>Фініш відбудеться в&nbsp;Херсоні.</p>
    Фото: Велопортал (архів)

    Фініш відбудеться в Херсоні.

    Маршрут в 42 кілометри організатори обрали в честь 42 країн учасниць «Євробачення-2017»

    Велосипедисти Херсона відзначають початок «Євробачення» в Україні масовим велоралі. Також метою заходу, за словами організаторів, є показати гостям міста туристичну Херсонщину.

    Більше 100 учасників зібрались на центральній площі міста. Велосипедисти проїхали катером по Дніпру через Національний природний парк «Нижньодніпровський», потім прибули на набережну Голої Пристані, де стартувало велоралі.

    Фініш відбудеться в Херсоні.

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    У Херсоні на честь «Євробачення» організували велоралі
    У Херсоні на честь «Євробачення» організували велоралі
    У Херсоні на честь «Євробачення» організували велоралі
    УНН

    Маршрут в 42 кілометри організатори обрали в честь 42 країн учасниць «Євробачення-2017» в Україні.

    Джерело: УНН

    Євробачення конкурс Херсон
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