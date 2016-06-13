  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Херсоні на хабарі затримано директора комунального підприємства міськради

    • Вчора, 23:16
    • Розсилка
    Чиновники вимагали і отримали 10 тис. грн
    Чиновники вимагали і отримали 10 тис. грн

    Директор і головний інженер вимагали і отримали 10 тис. грн за надання можливості підприємцю реалізовувати паливно-мастильні матеріали

    У Херсоні на хабарі затримано директора і головного інженера одного з комунальних підприємств міської ради, повідомили в прес-службі Генпрокуратури.

    Чиновники були затримані в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 386 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

    «Чиновники вимагали і отримали 10 тис. грн за надання можливості підприємцю реалізовувати паливно-мастильні матеріали на території зазначеного КП», - зазначили в ГПУ.

    У даний час тривають першочергові слідчі дії.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Херсоні на хабарі затримано директора комунального підприємства міськради
    У Херсоні на хабарі затримано директора комунального підприємства міськради
    У Херсоні на хабарі затримано директора комунального підприємства міськради

    Читайте також
    кримінал хабар Генпрокуратура Херсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ