У Херсоні на хабарі затримано директора комунального підприємства міськради
- Вчора, 23:16
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Розсилка
Чиновники вимагали і отримали 10 тис. грн
Директор і головний інженер вимагали і отримали 10 тис. грн за надання можливості підприємцю реалізовувати паливно-мастильні матеріали
У Херсоні на хабарі затримано директора і головного інженера одного з комунальних підприємств міської ради, повідомили в прес-службі Генпрокуратури.
Чиновники були затримані в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 386 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.
«Чиновники вимагали і отримали 10 тис. грн за надання можливості підприємцю реалізовувати паливно-мастильні матеріали на території зазначеного КП», - зазначили в ГПУ.
У даний час тривають першочергові слідчі дії.