У Херсоні на хабарі затримано директора комунального підприємства міськради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чиновники вимагали і отримали 10 тис. грн

Директор і головний інженер вимагали і отримали 10 тис. грн за надання можливості підприємцю реалізовувати паливно-мастильні матеріали

У Херсоні на хабарі затримано директора і головного інженера одного з комунальних підприємств міської ради, повідомили в прес-службі Генпрокуратури.

Чиновники були затримані в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 386 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

«Чиновники вимагали і отримали 10 тис. грн за надання можливості підприємцю реалізовувати паливно-мастильні матеріали на території зазначеного КП», - зазначили в ГПУ.

У даний час тривають першочергові слідчі дії.