У Херсоні шукали вибухівку у торговому центрі

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На електронну адресу Державної служби із надзвичайних ситуацій області надійшов лист з інформацією про замінування торгово-розважального центру

У Херсоні сьогодні, 1 травня, шукали вибухівку в ТРЦ і автомобілі. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Херсонській області.

На електронну адресу ДержНС області надійшов лист з інформацією про замінування торгово-розважального центру, а рятувальники повідомили про це поліції. Також з обласного управління СБУ надійшло повідомлення про замінування одного з автомобілів, який перебуває біля ТРЦ «Суворовський».

На місце пригоди виїхали слідчо-оперативні групи Дніпровського відділення поліції, Херсонського відділу поліції, фахівці вибухотехнічного відділу ГУ НП і кінологи. Працівники поліції оточили територію, евакуювали громадян. Фахівці-вибухотехніки і кінологи ретельно обстежили будівлі та прилеглу територію. Під час перевірки вибухонебезпечних або підозрілих предметів не знайшли, повідомлення виявилися хибними.

Попередня правова кваліфікація – ст. 259 Кримінального кодексу України «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності».