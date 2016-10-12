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    У Херсонській області на хабарі «погорів» чиновник сільгоспінспекції

    • Сьогодні, 01:58
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    Чиновник за хабар обіцяв допомогти при реєстрації сільськогосподарської техніки

    У Херсонській області під час отримання 21 тис. грн хабара затримано чиновника міжрайонного відділення відділу технічного нагляду обласної Державної сільськогосподарської інспекції.

    Про це повідомили у прес-службі прокуратури Херсонської області.

    Чиновник за хабар обіцяв допомогти при реєстрації сільськогосподарської техніки.

    За цим фактом проводиться розслідування.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. 

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