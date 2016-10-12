У Херсонській області на хабарі «погорів» чиновник сільгоспінспекції
- Сьогодні, 01:58
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Розсилка
Чиновник за хабар обіцяв допомогти при реєстрації сільськогосподарської технікиУ Херсонській області під час отримання 21 тис. грн хабара затримано чиновника міжрайонного відділення відділу технічного нагляду обласної Державної сільськогосподарської інспекції.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Херсонської області.
Чиновник за хабар обіцяв допомогти при реєстрації сільськогосподарської техніки.
За цим фактом проводиться розслідування.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.