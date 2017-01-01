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    У Хмельницькому автомобіль швидкої допомоги потрапив в ДТП

    • Сьогодні, 03:56
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    Постраждали медики та водій автомобіля

    У Хмельницькому карета «швидкої» потрапила в ДТП, травмовані медики і водій «швидкої». Аварія сталася близько 1 ночі на Проспекті Миру у Хмельницькому.

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    В коментарі «УНН» речник патрульної поліції міста Роман Мартинюк повідомив, що «сталося зіткнення автомобіля «швидкої» і пасажирського автобуса MAN. На місці події зараз працює слідчий».

    За попередньою версією, водій пасажирського автобуса не надав перевагу водію автомобіля швидкої допомоги.

    Як повідомляв «Главком», з першого березня у Хмельницькому зростає вартість проїзду у міському пасажирському транспорті. Відтак проїзд у автобусах та маршрутному таксі становитиме чотири гривні. До підвищення тариф становив 3 грн і 3,5 грн.

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