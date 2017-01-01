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    У Хмельницькому пасажирський автобус врізався у «Жигулі»

    • Сьогодні, 08:53
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    Про загиблих внаслідок аварії не повідомляється

    Пасажирський автобус зіткнувся з автомобілем «Жигулі» у Хмельницькому, за попередніми даними, внаслідок ДТП семеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомили у патрульній поліції міста Хмельницький.

    ДТП сталася на вулиці Кам'янецька. Зіткнулися автомобіль ВАЗ і пасажирський мікроавтобус-маршрутка номер 41.

    На місце події приїхали сім карет «швидкої».

    За інформацією патрульних, травми різного ступеня важкості отримало 7 людей.

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    У Хмельницькому пасажирський автобус врізався у «Жигулі»
    У Хмельницькому пасажирський автобус врізався у «Жигулі»
    У Хмельницькому пасажирський автобус врізався у «Жигулі»

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