У Хмельницькому пасажирський автобус врізався у «Жигулі»
- Сьогодні, 08:53
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Про загиблих внаслідок аварії не повідомляється
Пасажирський автобус зіткнувся з автомобілем «Жигулі» у Хмельницькому, за попередніми даними, внаслідок ДТП семеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомили у патрульній поліції міста Хмельницький.
ДТП сталася на вулиці Кам'янецька. Зіткнулися автомобіль ВАЗ і пасажирський мікроавтобус-маршрутка номер 41.
На місце події приїхали сім карет «швидкої».
За інформацією патрульних, травми різного ступеня важкості отримало 7 людей.