У Хмельницькому СБУ «прикрила» ретрансляцію російських телеканалів
- Сьогодні, 22:53
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В Хмельницькому транслювались телеканали, які поширюють антиукраїнську пропаганду
Співробітники Служби безпеки України спільно з кіберполіцією заблокували ретрансляцію заборонених російських телеканалів у Хмельницькому.
«Правоохоронці встановили, що двоє місцевих мешканців надавали клієнтам послуги телебачення, використовуючи нелегальний сервіс. До пакету, входили заборонені російські телевізійні канали, які поширюють антиукраїнську пропаганду», - йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.
Під час проведення обшуків за місцем проживання зловмисників оперативники вилучили спеціальне телекомунікаційне обладнання: IP-ресивери, TV-тюнери та приставки для прийому цифрового сигналу, серверне обладнання, мережеві комутатори.
Вже відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального Кодексу України.
Як повідомляв «Главком», з першого березня в Хмельницькому зростає вартість проїзду у міському пасажирському транспорті. Відтак проїзд у автобусах та маршрутному таксі становитиме чотири гривні.