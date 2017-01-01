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    У Хмельницькому СБУ «прикрила» ретрансляцію російських телеканалів

    • Сьогодні, 22:53
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    Вилучена техніка
    Вилучена техніка

    В Хмельницькому транслювались телеканали, які поширюють антиукраїнську пропаганду

    Співробітники Служби безпеки України спільно з кіберполіцією заблокували ретрансляцію заборонених російських телеканалів у Хмельницькому.

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    «Правоохоронці встановили, що двоє місцевих мешканців надавали клієнтам послуги телебачення, використовуючи нелегальний сервіс. До пакету, входили заборонені російські телевізійні канали, які поширюють  антиукраїнську пропаганду», - йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

    Під час проведення обшуків за місцем проживання зловмисників оперативники вилучили спеціальне  телекомунікаційне обладнання: IP-ресивери, TV-тюнери та приставки для прийому цифрового сигналу, серверне обладнання, мережеві комутатори.

    Вже відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального Кодексу України.

    Як повідомляв «Главком», з першого березня в Хмельницькому зростає вартість проїзду у міському пасажирському транспорті. Відтак проїзд у автобусах та маршрутному таксі становитиме чотири гривні.

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