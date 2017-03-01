У Хмельницькому свободівська влада оголосила конкурс на найкращий дизайн туалету у сквері Шевченка

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Місцева влада замислилась над особливостями дизайну вбиральні

Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради оголошує конкурс на найкращий дизайн зовнішнього вигляду фасаду громадської вбиральні на території скверу ім. Тараса Шевченка, повідомляють місцеві ЗМІ.

«Управління ЖКГ замовило проект та невдовзі збирається приступити до будівництва громадської вбиральні. Новий громадський туалет буде наземним, одноповерховим, розташовуватиметься на місці існуючого на ділянці площею 137,15 кв. м, протяжністю 21,1 м х 6,5 м. Наразі залишилося визначитися із зовнішнім виглядом будівлі», – йдеться у повідомленні.

Щодо учасників конкурсу, жодних обмежень немає: це може бути як колективний, так і індивідуальний проект від фахівців сфери або ж просто від зацікавлених осіб. Оцінюватимуть ескізи за тим, наскільки вони композиційно довершені, витримані стилістично та чи органічно поєднуватимуться з існуючим ландшафтом.