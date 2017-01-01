У Хмельницькому знайшли повішеним курсанта прикордонної академії
- Сьогодні, 15:22
-
Розсилка
Смерть курсанта розслідує військова прокуратураКурсанта Національної академії Держприкордонслужби України ім. Б. Хмельницького знайшли повішеним на території навчального закладу. Інформацію підтвердили у відділі поліції міста Хмельницького.
«На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події», – зазначили у прес-службі поліції.
На місці також уже працюють слідчі військової прокуратури Хмельницького гарнізону. Вони вивчають усі обставини трагедії. Серед попередніх причин смерті розглядають і версію «самогубство».
За інформацією джерела з академії відомо, що іногородній юнак був сержантом вишу, навчався на першому курсі, вивчав іноземні мови.
На місце події вже виїхали батьки загиблого.
Джерело: УНН