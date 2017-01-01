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    У Хмельницькому знайшли повішеним курсанта прикордонної академії

    • Сьогодні, 15:22
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    Смерть курсанта розслідує військова прокуратура

    Курсанта Національної академії Держприкордонслужби України ім. Б. Хмельницького знайшли повішеним на території навчального закладу. Інформацію підтвердили у відділі поліції міста Хмельницького.

    «На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події», – зазначили у прес-службі поліції.

    На місці також уже працюють слідчі військової прокуратури Хмельницького гарнізону. Вони вивчають усі обставини трагедії. Серед попередніх причин смерті розглядають і версію «самогубство».

    За інформацією джерела з академії відомо, що іногородній юнак був сержантом вишу, навчався на першому курсі, вивчав іноземні мови.

    На місце події вже виїхали батьки загиблого.

    Джерело: УНН

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