У Хмельницькому знайшли повішеним курсанта прикордонної академії

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Смерть курсанта розслідує військова прокуратура

Курсанта Національної академії Держприкордонслужби України ім. Б. Хмельницького знайшли повішеним на території навчального закладу. Інформацію підтвердили у відділі поліції міста Хмельницького.

«На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події», – зазначили у прес-службі поліції.

На місці також уже працюють слідчі військової прокуратури Хмельницького гарнізону. Вони вивчають усі обставини трагедії. Серед попередніх причин смерті розглядають і версію «самогубство».

За інформацією джерела з академії відомо, що іногородній юнак був сержантом вишу, навчався на першому курсі, вивчав іноземні мови.

На місце події вже виїхали батьки загиблого.

Джерело: УНН