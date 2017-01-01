У ході сутичок у Києві постраждав поліцейський, 5 мітингувальників затримано
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Медики Червоного Хреста, які чергують на Майдані, повідомили про щонайменше десять постраждалих внаслідок сутичокВ ході сутичок на Європейській площі учасників акції протетсту з поліцією, серйозно постраждав поліцейський, п'ятеро протестувальників затримані.
Про це повідомив Начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.
«П'ятеро людей затримані, є постраждалий поліцейський, у нього серйозні травми», – сказав він.
Медики Червоного Хреста, які чергують на Майдані, повідомили про щонайменше десять постраждалих внаслідок сутичок. За їх словами, один із постраждалих отримав черепно-мозкову травму.
Червоний Хрест: один постраждалий із черепно-мозковою травмою pic.twitter.com/Pt4w3iHTBG— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 февраля 2017 г.