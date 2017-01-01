  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У ході сутичок у Києві постраждав поліцейський, 5 мітингувальників затримано

    • Сьогодні, 21:50
    • Розсилка

    Медики Червоного Хреста, які чергують на Майдані, повідомили про щонайменше десять постраждалих внаслідок сутичок

    В ході сутичок на Європейській площі учасників акції протетсту з поліцією, серйозно постраждав поліцейський, п'ятеро протестувальників затримані.

    Про це повідомив Начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

    «П'ятеро людей затримані, є постраждалий поліцейський, у нього серйозні травми», – сказав він.

    Медики Червоного Хреста, які чергують на Майдані, повідомили про щонайменше десять постраждалих внаслідок сутичок. За їх словами, один із постраждалих отримав черепно-мозкову травму.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ