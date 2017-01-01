У Холодницького оскаржили рішення суду щодо арешту Насірова
- Сьогодні, 15:16
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Прокуратура оскаржила рішення Солом'янського суду Києва про обрання запобіжного заходу Насірову
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржила в апеляційному порядку рішення Солом'янського суду Києва про обрання запобіжного заходу Роману Насірову у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 100 мільйонів гривень.
Про це повідомляють представники САП, передає «Інтерфакс-Україна».
«Сьогодні подали скаргу на рішення суду», – наголосили у САП.
Нагадаємо, антикорупційний прокурор наполягає, що Насіров має подвійне громадянство.
Раніше «Главком» повідомляв, що судове засідання з розгляду апеляційної скарги Насірова на запобіжний захід призначено на 13 березня.
Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.
Сторона обвинувачення в понеділок увечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.
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