У Холодницького оскаржили рішення суду щодо арешту Насірова

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Прокуратура оскаржила рішення Солом'янського суду Києва про обрання запобіжного заходу Насірову

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржила в апеляційному порядку рішення Солом'янського суду Києва про обрання запобіжного заходу Роману Насірову у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляють представники САП, передає «Інтерфакс-Україна».

«Сьогодні подали скаргу на рішення суду», – наголосили у САП.

Нагадаємо, антикорупційний прокурор наполягає, що Насіров має подвійне громадянство.

Раніше «Главком» повідомляв, що судове засідання з розгляду апеляційної скарги Насірова на запобіжний захід призначено на 13 березня.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Сторона обвинувачення в понеділок увечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

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