У Холодницького розповіли про помилку у справі Фірташа

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Антикорупційна прокуратура завтра представить доступний онлайн 24/7 «Реєстр кримінальних проваджень САП у судах»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура визнала, що мало інформувала громадськість про перебіг справи щодо повернення запорізького комбінату з рук Дмитра Фірташа державі.

Про це повідомляють у САП.

«Єдина наша можлива помилка – це недостатня комунікація назовні процесуальних дій САП. Ми вже її помітили та активно виправляємо», – йдеться в повідомленні.

Тому САП уже завтра представить доступний онлайн 24/7 «Реєстр кримінальних проваджень САП у судах». Крім того, прокурори регулярно зустрічатимуться зі ЗМІ, блогерами та громадськими активістами.

Зокрема в Антикорупційній прокуратурі заявили, що повернення Запорізького титаномагнієвого комбінату (ЗТМК) у сферу управління держави з кожним днем набуває делалі чіткіших рис.

«Прокурори САП зуміли зібрати необхідні докази та з кожним разом здобувають усе нові та нові перемоги у судових процесах.

Найсвіжішій приклад – цього тижня, 28 березня 2017 року, Донецький апеляційний господарський суд задовольнив скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і повернув справу з розірвання договору заснування ТОВ «ЗТМК» для розгляду до Запорізького господарського суду», – йдеться у повідомленні.

Це рішення фактично означає, що справу буде призначено до розгляду по суті в Господарському суді Запорізької області. Що збільшує шанси прокурорів САП як на доведення факту невиконання інвестором своїх зобов’язань, так і на остаточну перемогу у підсумку.

Нагадаємо, 14 листопада 2016 року до суду направлено обвинувальний акт стосовно директора даного підприємства, яким здійснено розтрату зазначених інвестицій в сумі 492 млн грн