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    У Холодницького закрили справу щодо екс-головного санлікаря Протаса

    • Сьогодні, 16:12
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    <p><i><span>Святослав Протас<o:p></o:p></span></i></p>

    Святослав Протас

    Протасу інкримінували організацію схеми з розкрадання державних коштів

    Кримінальне провадження щодо колишнього голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослава Протаса, підозрюваного в отриманні хабара, закрили за відсутністю складу злочину. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

    «Справу закрили за відсутністю складу злочину», – поінформували в антикорупційній прокуратурі.

    Як відомо, 30 червня 2016 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що під час спільної операції НАБУ і Нацполіція затримали у робочому кабінеті головного санітарного лікаря України Святослава Протаса.

    У НАБУ розповіли, що головному санітарному лікарю Протасу було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), а начальнику департаменту ДСЕС О.Чепурному – за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 368 ККУ.

    Як повідомлялося влітку 2016 року, детективи Національного антикорупційного бюро України клопотатимуть про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту для головного санітарного лікаря Святослава Протаса, затриманого напередодні за розкрадання держкоштів.

    Згодом суд заарештував Протаса на два місяці з правом внесення 415 тис. грн застави. Протас вийшов під заставу.

    14 липня 2016 року Кабмін звільнив керівника Держсанепідемслужби, якого звинувачують у хабарництві.

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