У Холодницького закрили справу щодо екс-головного санлікаря Протаса

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Святослав Протас

Протасу інкримінували організацію схеми з розкрадання державних коштів

Кримінальне провадження щодо колишнього голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослава Протаса, підозрюваного в отриманні хабара, закрили за відсутністю складу злочину. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

«Справу закрили за відсутністю складу злочину», – поінформували в антикорупційній прокуратурі.

Як відомо, 30 червня 2016 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що під час спільної операції НАБУ і Нацполіція затримали у робочому кабінеті головного санітарного лікаря України Святослава Протаса.

У НАБУ розповіли, що головному санітарному лікарю Протасу було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), а начальнику департаменту ДСЕС О.Чепурному – за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 368 ККУ.

Як повідомлялося влітку 2016 року, детективи Національного антикорупційного бюро України клопотатимуть про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту для головного санітарного лікаря Святослава Протаса, затриманого напередодні за розкрадання держкоштів.

Згодом суд заарештував Протаса на два місяці з правом внесення 415 тис. грн застави. Протас вийшов під заставу.

14 липня 2016 року Кабмін звільнив керівника Держсанепідемслужби, якого звинувачують у хабарництві.