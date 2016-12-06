У художника Марчука зникло понад 100 картин

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Агент не доставив картини відомого українського майстра на виставку

В українського художника Івана Марчука зникла 101 картина, які він напередодні передав своєму агентові для відкриття виставки в Європі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол.

«Зникла 101 картина найвідомішого українського художника сучасності Івана Марчука... Ще влітку минулого року він передав свої кращі полотна для чергової зарубіжної виставки в Іспанії, як це було і раніше, своєму агенту. Останній обіцяв влаштувати «мистецький переворот» у свідомості європейців. На жаль, ані обіцяної вересневої, ані будь-якої іншої виставки видатний художник з того часу так і не відкрив», — повідомив Апостол.

Також повідомляється, що наразі до органів Національної поліції України подано відповідну заяву.

Апостол зазначає, що після подачі заяви, агент художника зв’язався з ним, пообіцявши повернути картини.

«Сьогодні — перший результат: обізвався агент, буцімто пообіцявши повернути «золотий фонд». Тримаймо ситуацію на контролі», — додав радник.

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