У Єгипті після трьох років ув’язнення звільнили волонтера
- Сьогодні, 06:29
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Айю Хіджазі єгипетська влада арештувала у 2014 році разом з шістьма її колегами
Засновницю благодійної організації з допомоги безпритульним дітям Айю Хіджазі, що має подвійне американсько-єгипетське громадянство, звільнили з в’язниці Єгипту після трьох років ув’язнення.
Тахер Абор Наср, адвокат Хіджазі, підтвердив 19 квітня, що її звільнили за два дні після того, як суд виправдав її за звинуваченнями у жорстокому поводженні з дітьми. Міжнародні правозахисні групи й американські чиновники відкидали ці звинувачення.
Айю Хіджазі єгипетська влада арештувала у 2014 році разом з шістьма її колегами з благодійної організації.
Наразі невідомо, чи її колег також звільнили.
Президент США Дональд Трамп публічно не згадував цю тему під час зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сіссі в квітні. Але перед цією зустріччю у Білому домі повідомили, що справа Хіджазі буде в центрі переговорів Трампа і ас-Сіссі.
«Главком» також повідомляв, що у Єгипті в результаті нападу біля монастиря Святої Катерини одна людина загинула, четверо поранені. Озброєний чоловік напав на блокпост, який розташований в декількох сотнях метрах від входу в монастир.
Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад на поліцейський блокпост.
Джерело: Радіо Свобода