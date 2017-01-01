У Єгипті після трьох років ув’язнення звільнили волонтера

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Звільнення волонтера

Айю Хіджазі єгипетська влада арештувала у 2014 році разом з шістьма її колегами

Засновницю благодійної організації з допомоги безпритульним дітям Айю Хіджазі, що має подвійне американсько-єгипетське громадянство, звільнили з в’язниці Єгипту після трьох років ув’язнення.

Тахер Абор Наср, адвокат Хіджазі, підтвердив 19 квітня, що її звільнили за два дні після того, як суд виправдав її за звинуваченнями у жорстокому поводженні з дітьми. Міжнародні правозахисні групи й американські чиновники відкидали ці звинувачення.

Айю Хіджазі єгипетська влада арештувала у 2014 році разом з шістьма її колегами з благодійної організації.

Наразі невідомо, чи її колег також звільнили.

Президент США Дональд Трамп публічно не згадував цю тему під час зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сіссі в квітні. Але перед цією зустріччю у Білому домі повідомили, що справа Хіджазі буде в центрі переговорів Трампа і ас-Сіссі.

«Главком» також повідомляв, що у Єгипті в результаті нападу біля монастиря Святої Катерини одна людина загинула, четверо поранені. Озброєний чоловік напав на блокпост, який розташований в декількох сотнях метрах від входу в монастир.

Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад на поліцейський блокпост.

Джерело: Радіо Свобода