У Єгипті стався збройний напад біля монастиря: одна людина загинула

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Монастир Святої Катерини у Єгипті

Щонайменше четверо людей поранено

У Єгипті в результаті нападу біля монастиря Святої Катерини одна людина загинула, четверо поранені.

Про це з посиланням на місцевий телеканал повідомляє Reuters.

Озброєний чоловік напав на блок-пост, який розташований в декількох сотнях метрах від входу в монастир, йдеться в повідомленні.

Відповідальність за напад поки не взяла на себе жодна з груп.

Відомо, що монастир розташований на півночі Синайського півострова і входить в список світової спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, 9 квітня внаслідок вибухів у двох церквах Єгипту у містах Олександрія і Танта загинули 43 особи.

Зокрема, у Танті загинули 27 осіб. В Олександрії загинули 16 осіб, у т.ч. троє співробітників поліції. Тут вибух стався внаслідок дій смертника, який підірвав себе, коли поліцейські не дозволили йому увійти до церкви.

Українців серед постраждалих немає.

Рада Безпеки ООН назвала терористичні атаки на християнські храми в Єгипті «жахливими і підлими» і закликала усі країни активно співпрацювати з єгипетською владою для залучення відповідальних за ці напади до правосуддя

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, який є верховним головнокомандувачем збройних сил країни, віддав наказ військовим долучитися до захисту «життєвоважливої інфраструктури» держави після терактів у церквах.

Відповідальність за два теракти взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава».