У Єгипті вбито шістьох поліцейських

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Поліцейський Єгипту

Правоохоронці загинули під час нападу на блокпост

Внаслідок нападу бойовиків на блокпост в Єгипті на півночі Сінайського півострова загинуло шестеро поліцейських, повідомляє єгипетське видання El Fagr.

Ще десять правоохоронців дістали поранення в результаті нападу.

Нападники підірвали начинений вибухівкою автомобіль біля блокпосту в районі міста Ель-Аріш.

Нагадаємо, 31 грудня внаслідок вибуху придорожньої бомби в Єгипті на півночі Сінайського півострова загинули співробітник поліції та військовослужбовець. Вибуховий пристрій, закладений на дорозі, привели в дію дистанційно, коли повз проїжджала бронемашина сил безпеки.

Джерело: РБК-Україна