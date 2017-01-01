У Єгипті вбито шістьох поліцейських
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Поліцейський Єгипту
Правоохоронці загинули під час нападу на блокпост
Внаслідок нападу бойовиків на блокпост в Єгипті на півночі Сінайського півострова загинуло шестеро поліцейських, повідомляє єгипетське видання El Fagr.
Ще десять правоохоронців дістали поранення в результаті нападу.
Нападники підірвали начинений вибухівкою автомобіль біля блокпосту в районі міста Ель-Аріш.
Нагадаємо, 31 грудня внаслідок вибуху придорожньої бомби в Єгипті на півночі Сінайського півострова загинули співробітник поліції та військовослужбовець. Вибуховий пристрій, закладений на дорозі, привели в дію дистанційно, коли повз проїжджала бронемашина сил безпеки.
Джерело: РБК-Україна