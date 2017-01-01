У Єгипті виявили 17 стародавніх мумій
- Сьогодні, 08:48
-
Розсилка
Поховання виявила група студентів Каїрського університету ще минулого року, але детально його дослідили лише теперУ Єгипті археологи виявили стародавнє поховання із 17 муміями, які добре збереглися.
Про це повідомляє Reuters.
Знахідку відшукали у регіоні Ель-Мінья, приблизно в 250 км на південь від Каїра.
Поховання виявила група студентів Каїрського університету ще минулого року, але детально його дослідили лише тепер. У гробниці знаходилися вапнякові та глиняні саркофаги, захоронення тварин і стародавні папіруси.
Швидше за все, мумії належать до періоду епохи еллінізму і римського панування в Єгипті, проте точні дати ще встановлюватимуть.
Нагадаємо, на початку квітня повідомлялось, що у некрополі Дра-Абул-Нага поруч із єгипетським Луксором виявили шість мумій у яскраво розписаних дерев'яних трунах, які оточені тисячами похоронних статуеток. Вік знахідки оцінюють у 3500 років. Вони належать до епохи Нового царства, яка є формою давньоєгипетської державності.
Також у квітні у Києво-Печерському заповіднику під час звірки фондів була виявлена колекція старожитностей Давнього Єгипту, що складається з жіночої мумії, вкритого поліхромним розписом дерев'яного саркофагу, двох кришок саркофагу із таким же розписом та мумії нільського крокодила.
Джерело: Громадське