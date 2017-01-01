У Єгипті виявили 17 стародавніх мумій

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Фото: REUTERS Знайдені мумії

Поховання виявила група студентів Каїрського університету ще минулого року, але детально його дослідили лише тепер

У Єгипті археологи виявили стародавнє поховання із 17 муміями, які добре збереглися.

Про це повідомляє Reuters.

Знахідку відшукали у регіоні Ель-Мінья, приблизно в 250 км на південь від Каїра.

Поховання виявила група студентів Каїрського університету ще минулого року, але детально його дослідили лише тепер. У гробниці знаходилися вапнякові та глиняні саркофаги, захоронення тварин і стародавні папіруси.

Швидше за все, мумії належать до періоду епохи еллінізму і римського панування в Єгипті, проте точні дати ще встановлюватимуть.

Нагадаємо, на початку квітня повідомлялось, що у некрополі Дра-Абул-Нага поруч із єгипетським Луксором виявили шість мумій у яскраво розписаних дерев'яних трунах, які оточені тисячами похоронних статуеток. Вік знахідки оцінюють у 3500 років. Вони належать до епохи Нового царства, яка є формою давньоєгипетської державності.

Також у квітні у Києво-Печерському заповіднику під час звірки фондів була виявлена колекція старожитностей Давнього Єгипту, що складається з жіночої мумії, вкритого поліхромним розписом дерев'яного саркофагу, двох кришок саркофагу із таким же розписом та мумії нільського крокодила.

Джерело: Громадське