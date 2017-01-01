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    У Єгипті зростає кількість загиблих через напад на християн-коптів

    • Сьогодні, 00:57
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    «Ісламська держава» пригрозила здійснити більше нападів на християн-коптів

    У Єгипті до 28 зросла кількість убитих під час нападу на автобус з християнами-коптами. Ще 25 людей поранені.

    Раніше повідомлялося про 26 загиблих.

    Губернатор провінції Мінья Ессам аль-Бедауі повідомив, що озброєні невідомі обстріляли християн 26 травня, коли вони їхали до монастиря на південь від Каїра.

    За повідомленням МВС Єгипту, озброєні чоловіки втекли з місця події.

    Наразі відповідальності за напад ніхто не взяв.

    У грудні й квітні внаслідок трьох нападів смертників з екстремістського угруповання «Ісламська держава» на церкви загинули десятки християн-коптів.

    «Ісламська держава» пригрозила здійснити більше нападів на християн-коптів, які складають близько 10% 92-мільйонного населення Єгипту.

    напад держава Ісламська держава
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