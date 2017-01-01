У Єгипті зростає кількість загиблих через напад на християн-коптів

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«Ісламська держава» пригрозила здійснити більше нападів на християн-коптів

У Єгипті до 28 зросла кількість убитих під час нападу на автобус з християнами-коптами. Ще 25 людей поранені.

Раніше повідомлялося про 26 загиблих.

Губернатор провінції Мінья Ессам аль-Бедауі повідомив, що озброєні невідомі обстріляли християн 26 травня, коли вони їхали до монастиря на південь від Каїра.

За повідомленням МВС Єгипту, озброєні чоловіки втекли з місця події.

Наразі відповідальності за напад ніхто не взяв.

У грудні й квітні внаслідок трьох нападів смертників з екстремістського угруповання «Ісламська держава» на церкви загинули десятки християн-коптів.

«Ісламська держава» пригрозила здійснити більше нападів на християн-коптів, які складають близько 10% 92-мільйонного населення Єгипту.