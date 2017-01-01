  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Ємені суд виніс смертний вирок президенту країни

    • Сьогодні, 00:30
    • Розсилка
    Президент Ємену
    Президент Ємену

    Вирок винесений за звинуваченням у «державній зраді»

    У Ємені на території, підконтрольній шиїтським повстанцям, суд виніс смертний вирок президенту Абд Раббо Мансуру Хаді і шістьом чиновникам його уряду. Про це повідомляє Reuters.

    Повідомляється, що вирок винесений за звинуваченням у «державній зраді».

    У «список» внесено також посла Ємену в США Ахмеда Авада Бін Мубарака і колишнього міністра закордонних справ Ріяда Ясіна.

    Як відомо, збройний конфлікт в Ємені між шиїтськими повстанцями-хуситами, прихильниками колишнього президента Алі Абдалли Салеха, і урядом, який підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією, триває з 2014 року.

    За даними ООН, з моменту втручання Ер-Ріяда в конфлікт у країні загинули понад 7400 осіб.

    ООН визнала ситуацію в Ємені, Нігерії, Сомалі та Південному Судані найбільшою гуманітарною кризою з 1945 року.

    Читайте також
    суд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ