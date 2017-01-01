У Ємені суд виніс смертний вирок президенту країни

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Президент Ємену

Вирок винесений за звинуваченням у «державній зраді»

У Ємені на території, підконтрольній шиїтським повстанцям, суд виніс смертний вирок президенту Абд Раббо Мансуру Хаді і шістьом чиновникам його уряду. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що вирок винесений за звинуваченням у «державній зраді».

У «список» внесено також посла Ємену в США Ахмеда Авада Бін Мубарака і колишнього міністра закордонних справ Ріяда Ясіна.

Як відомо, збройний конфлікт в Ємені між шиїтськими повстанцями-хуситами, прихильниками колишнього президента Алі Абдалли Салеха, і урядом, який підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією, триває з 2014 року.

За даними ООН, з моменту втручання Ер-Ріяда в конфлікт у країні загинули понад 7400 осіб.

ООН визнала ситуацію в Ємені, Нігерії, Сомалі та Південному Судані найбільшою гуманітарною кризою з 1945 року.