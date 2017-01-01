У Ємені ввели надзвичайний стан у зв'язку зі спалахом холери

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Спалах холери в Ємені

Система охорони здоров'я в Ємені сильно деградувала за більш ніж два роки війни

У столиці Ємену, місті Сена, в неділю, 14 травня. влада оголосила надзвичайний стан у зв'язку зі спалахом холери.

Про це повідомляє Reuters.

Також Міністерство охорони здоров'я Ємену закликало гуманітарні організацій та інші донорів допомогти країні впоратися з епідемією і запобігти «безпрецедентне лихо».

Як зазначає агентство, система охорони здоров'я в Ємені сильно деградувала за більш ніж два роки війни. В країні зараз працюють лише кілька медичних установ, а дві третини населення не має доступу до безпечної питної води, повідомили в Організації Об'єднаних Націй.

Як повідомлялося раніше, в Ємені за період з 27 квітня по 13 травня від холери померли 115 чоловік.