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    У Ємені ввели надзвичайний стан у зв'язку зі спалахом холери

    • Сьогодні, 02:07
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    Спалах холери в Ємені&nbsp;
    Спалах холери в Ємені 

    Система охорони здоров'я в Ємені сильно деградувала за більш ніж два роки війни

    У столиці Ємену, місті Сена, в неділю, 14 травня. влада оголосила надзвичайний стан у зв'язку зі спалахом холери.

    Про це повідомляє Reuters.

    Також Міністерство охорони здоров'я Ємену закликало гуманітарні організацій та інші донорів допомогти країні впоратися з епідемією і запобігти «безпрецедентне лихо».

    Як зазначає агентство, система охорони здоров'я в Ємені сильно деградувала за більш ніж два роки війни. В країні зараз працюють лише кілька медичних установ, а дві третини населення не має доступу до безпечної питної води, повідомили в Організації Об'єднаних Націй.

    Як повідомлялося раніше, в Ємені за період з 27 квітня по 13 травня від холери померли 115 чоловік.

    надзвичайний стан
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