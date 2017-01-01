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    У Ємені - запеклі бої: більше 66 загиблих

    • Сьогодні, 19:41
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    Бої в Ємені
    Бої в Ємені

    Повстанці й проурядові сили воюють за стратегічну протоку між Червоним морем та Індійським океаном

    У Ємені у запеклих боях біля стратегічно важливого транспортного коридору - Баб-ель-Мандебської протоки між Червоним морем та Індійським океаном - протягом доби загинуло щонайменше 66 осіб.

    Про це повідомляє DW.

    «Унаслідок авіарейдів коаліції під проводом Саудівської Аравії та активних боїв між повстанцями та проурядовими силами в Ємені за останню добу загинули щонайменше 66 осіб», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначають медики та органи безпеки, відомо про загибель щонайменше 52 бойовиків-хуситів та прихильників екс-президента Алі Абдулли Салеха, а також 14 членів проурядових підрозділів.

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    Нагадаємо, що коаліція арабських країн на чолі з Саудівською Аравією підтримує в Ємені лояльні до президента Абда Раббо Мансура Хаді сили. Проти них виступають повстанці-хусити та військові, лояльні до екс-президента Алі Абдулли Салеха.

    Конфлікт у Ємені триває з вересня 2014 року, країна поділена між шиїтами-хуситами, котрих підтримує Іран, адміністрацією Хаді та терористичним угрупованням «Аль-Каїда на Аравійському півострові».

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