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    У Єрусалимі чоловік у трамваї зарізав студентку з Великобританії (відео)

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    Місце вбивства в Єрусалимі
    Місце вбивства в Єрусалимі

    Дівчина від ножових поранень померла в лікарні

    У п’ятницю, 14 квітня, в центрі Єрусалиму озброєний ножем чоловік напав на 23-річну дівчину, туристку з Великобританії, студентку. Про це повідомляє «9 канал».

    Згідно з попередньою інформацією, це сталося о 12:50 в одному з вагонів єрусалимського трамваю в районі Площі ЦАХАЛу, неподалік від Сміттєвих воріт Старого міста.

    За повідомленням служби «Швидкої допомоги», до того, як встигли знешкодити нападника, він завдав дівчині кілька ножових поранень.
    Стан пораненої під час госпіталізації в лікарню оцінювався як критичний. Однак, незважаючи на всі зусилля лікарів, дівчина незабаром померла.

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    У Єрусалимі чоловік у трамваї зарізав студентку з Великобританії (відео)
    У Єрусалимі чоловік у трамваї зарізав студентку з Великобританії (відео)
    У Єрусалимі чоловік у трамваї зарізав студентку з Великобританії (відео)

    Під час екстреного гальмування вагона постраждала вагітна жінка. Також повідомляється про чоловіка, який поранив ногу під час евакуації з вагона.

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